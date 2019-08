. Si aspettava un segnale e, alla fine, un segnale è arrivato- Forse, a pensarci bene, anche il più inaspettato. Non che il rinnovo di Dzeko non fosse nelle idee di Petrachi e della Roma, ma pensare che, visto lo stallo per Icardi e la posizione della stessa Roma, fossero i giallorossi a fare la prima mossa, stupisce non poco. Stupisce, più di tutti forse, l'Inter, che da due mesi corteggia a rose e baci la punta bosniaca, ma soprattutto,. Se per gli azzurri però, resta ancora da convincere il giocatore, ecco perché chi può gongolare più di tutti potrebbe essere proprio Paratici.Niente toglie alla Roma di vendere Dzeko anche dopo il rinnovo, improbabile, ma non impossibile, ma sicuramente la posizione della Juventus sembra essere quella di favorita. L'ok del giocatore sarà determinante e se la Juventus sistema per tempo le uscite, senza la concorrenza della Roma, potrà guardare ad Icardi con maggior serenità.