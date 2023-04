Nulla, nulla toglie al campionato straordinario delquesto 4-0 subito in casa, contro un Milan meraviglioso. Agli azzurri va dato il merito di aver bastonato il campionato, ma non l'ha ancora certamente ammazzato.No, perché resta sempre quell'asterisco, iche per poco più di due settimane terrà col filo sospeso chi si è affrettato a organizzare la grande festa. La speranza degli juventini è naturalmente quella di riavere quanto fatto. Semplicemente, quanto costruito sul campo. Come un filo riannodato col passato.Tutto molto chiaro. E tutto molto scontato: il Napoli vincerà questo scudetto e non vorrà sentirne parlare. Ma il campionato che vincerà sarà un campionato falsato.E' questo che andrebbe spiegato, senza la pretesa di essere compresi: un campionato senza Juve è un mezzo campionato, e quello che vincerà il Napoli sarà uno scudetto meno luccicante di tanti altri.