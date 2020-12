di CC

Ormai è tristemente ufficiale e ufficialmente triste: Paulo Dybala è il peggiore della stagione bianconera dopo 14 gare all'attivo. L'argentino, nella classica media voto delle nostre pagelle, è stato superato anche da Federico Bernardeschi, che con le ultime prestazioni è arrivato a 5,68 di media voto. A quanto 'ammonta' la stagione della Joya? A un 5,55 decisamente indicativo. Sotto al 6, oltre a Dybala e Bernardeschi, restano Bentancur (5,72) e Rabiot (5,69).



SUPER DIFESA - Il gol subito contro il Toro è un concorso di colpe, ma non si può dire che la difesa della Juve non stia onorando una grande tradizione. A confermarlo, la pioggia di medie positive. A partire da quella di De Ligt e Demiral, per la prima volta insieme nella top 11 - è qui in basso! -: il centrale turco è arrivato a 6,31 grazie all'ottima prova con la Dynamo, Matthijs è invece a 6.5 di media dopo 5 super prestazioni. Ecco, capitolo a parte per il centrocampo: raccontato dei titolari del derby, è calato anche Ramsey. Dopo un super inizio, il gallese è sceso a 6,15.



CR7 MVP - Ronaldo viaggia a un punto in più di pura media, con un 7.1 che fa invidia a tanti. Morata è lì, rosicchia e s'avvicina con quel 6,87 e tanti gol dalla sua parte. Male anche Kulusevski: nelle ultime 4 ha collezionato solo insufficienze, e mantiene il 6 solo per millesimi. Balzo in avanti per Chiesa: è a 6,27, tra i migliori in stagione.



