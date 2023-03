Non che ci fossero più grandi dubbi, ma Massimiliano Allegri ha reso ufficiale, nell 'intervista prima di Juve-Samp, la promozione in prima squadra di Enzo Barrenechea dalla Next Gen:PAREDES - "C'è Enzo che è a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra, ho fatto una scelta. Paredes é affidabile, nella partita ci sono i cambi, chi è in panchina deve essere pronto, oggi ci sarà da battagliare e far fatica".