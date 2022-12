Come se di preoccupazioni non ce ne fossero già abbastanza, in questi giorni, ecco che nella prima serata di ieri è arrivata un'altra notizia a scuotere il mondo. Attraverso una nota, infatti, la UEFA ha annunciato di aver aperto un'indagine sul club bianconero per, alla luce delle accuse dellae della. Come si ricorderà, soltanto il 2 settembre scorso la società allora guidata da Andreasi era vista comminare unada trattenere sui successivi guadagni con, ovvero quella sorta di patteggiamento con cui un club può concordare le sanzioni e il percorso per rientrare nei parametri previsti dal FFP.Da quel giorno di fine estate, però, di cose ne sono cambiate parecchie dalle parti della Continassa, con le accuse della Procura di Torino e della Consob che hanno portato alla concretizzazione di uno scenario - le, Andrea Agnelli compreso - che fino a poche settimane fa non sembrava altro che un'ipotesi remota. Oggi, come dicevamo, l'ennesimo "colpo" con l'apertura dell'indagine del massimo organo calcistico europeo, una notizia di fronte alla quale, vista l'aria che tira, ma anche un po' amareggiati: perché per esempio, si sono chiesti in tanti, la UEFA non ha fatto altrettanto "rumore" con altri club presumibilmente colpevoli di simili violazioni del FFP, come il? Che si tratti di una sorta di "ritorsione" da parte di Aleksandera seguito del lancio della? Tante domande, insomma, a cui dare una risposta non è affatto semplice.