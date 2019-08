Da Lunedì 1 luglio a lunedì 2 settembre: due mesi di Calciomercato. Qui riepilogati, da ilBiancoNero.com, tutti gli arrivi e le partenze per la Juve e l'U23.



Juventus

ARRIVI: Ramsey (c, Arsenal), Pellegrini (d, Cagliari), Higuain (a, Chelsea), Pjaca (a, Fiorentina), Rabiot (c, PSG), Buffon (p, PSG), Demiral (d, Sassuolo), De Ligt (d, Ajax), Romero (d, Genoa).

PARTENZE: Barzagli (d, ritiro), Spinazzola (d, Roma), Caceres (d, svincolato), Kean (a, Juventus), Romero (d, prestito Genoa).

Allenatore: Sarri (nuovo). Under 23

ARRIVI: Mulè (d, Samp), Zanimacchia (a, Genoa, riscatto), Mota Carvalho (a, Virtus Entella), Masciangelo (d, Lugano, riscatto), Olivieri (a, Empoli, riscatto), Touré (c, Werder Brema, riscatto), Rafia (a, Lione), Frederiksen (a, Primavera), Monzialo (a, Primavera), Israel (p, Primavera) Lucas Rosa (d, Primavera), Loria (p, Primavera), Portanova (c, Primavera), Capellini (d, Primavera), Beltrame (a, fine prestito), Peeters (c, fine prestito), Lanini (a, fine prestito), Clemenza (c, fine prestito), Gerbi (a, fine prestito), Del Fabro (d, fine prestito).

PARTENZE: Pellizzari (d, Ravenna), Cais (a, Arzignano), Andersson (d, Sion), Mosti (a, Monza), Branescu (p, Kilmarnock), Mokulu (a, Padova), Del Sole (a, Juve Stabia), Vogliacco (d, Pordenone), M'Pinda (c, Limassol), Del Favero (p, Piacenza), Bunino (a, Pescara, fine prestito) Toure, Soumah, Pozzebon, Siani, Freitas, Alcibiade, Busti, Manfroni (svincolati).

Allenatore: Pecchia (nuovo).