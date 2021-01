16









La filosofia della Juve è chiara da anni: Paratici e il suo staff studiano e valutano i migliori giovani in circolazione, per poi aspettare il momento giusto per affondare il colpo. Lavorare nel presente per pianificare il futuro, (anche) così sono arrivati nove scudetti consecutivi. Nell'ultimo mercato la società ha forzato ancora di più la mano, puntando su un allenatore giovane che lancia i giovani. Andrea Pirlo non guarda la carta d'identità, ha schierato diversi ragazzi dell'Under 23 senza farsi troppi problemi. Intanto la dirigenza è già al lavoro per sul mercato e con un rinforzo dietro l'altro ha già pianificato la difesa del futuro: chi sono i giocatori che rimpiazzeranno due simboli bianconeri come Chiellini e Bonucci?



Sfoglia la gallery per vedere la difesa del futuro della Juve