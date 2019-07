Juventus e Tottenham lo seguono da vicino, la Roma spera sempre nel rinnovo di contratto in estate: Nicolò Zaniolo è tra i nomi del momento, ma il suo periodo, a livello mentale, non è dei più felici. Il finale di stagione è stato deludente e l'Europeo Under 21 allo stesso modo. Per questo, secondo quanto riportato da La Repubblica, il gioiello classe '99 sarà accompagnato da un "tutor" che lo metta in riga e lo segua per tutta la stagione in tutti gli aspetti della vita professionale. Un mossa a sorpresa, ma ideale per un ragazzo giovane e del suo talento.