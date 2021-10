Come riporta La Stampa, a 49 anni dall'ultima volta, Torino etorneranno ad affrontarsi in un Derby della Mole avendo gli stessi punti in classifica (otto), con lo stesso numero di partite giocate: non accadeva dal 1972. Era il 5 novembre, derby d'andata del campionato 1972-73: vinsero i granata allenati da Giagnoni 2-1, con doppietta di Pulici. Per la Juventus, guidata da Vycpalek, gol di Anastasi. In campo in quella Juve c'erano leggende come Zoff, Bettega, Causio: una squadra che a fine anno conquisterà il quindicesimo scudetto, arrivando anche in finale di Coppa dei Campioni (persa contro l'Ajax di Cruyff, 1-0 a Belgrado).