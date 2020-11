E' tornato Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, che era rimasto fuori proprio dopo la gara d'andata con il Ferencvaros, ha superato 20 i giorni di degenza stabiliti lo scorso 5 novembre, ed è ormai pronto. Abile e arruolabile per la sfida con gli ungheresi. Sarà anche in campo? Staremo a vedere. La sensazione è che il gallese possa rimanere fuori per poi tornare in campo direttamente per la gara con il Benevento. La Juve ritrova finalmente tutti i centrocampisti a disposizione. Con il Ferencvaros potrebbero tornare Bentancur e McKennie dal primo minuto.