Come racconta Gazzetta, a Firenze laha impiegato, i 6 che avevano giocato dall’inizio (Gatti, Rugani, Locatelli, Miretti, Chiesa e Kean) più il subentrato Cambiaso. È curioso come nell’anno in cui Massimiliano Allegri ha scelto un capitano straniero, Danilo (cosa che non succedeva da un po’ di anni) si sia rafforzato il nucleo italiano, con gli innesti di Cambiaso e Nicolussi Caviglia (che ancora non ha giocato neppure un minuto). Così la Juventus si sta riappropriando della sua identità e anche la difesa, che con la fine della BBC aveva virato verso il verdeoro brasiliano, è tornata a essere per due terzi italiana.