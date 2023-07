Dopo Paul Pogba,per recuperare al meglio dopo l'infortunio alla spalla nel finale di stagione. I due sono anche le due facce opposte dell'ultimo anno della Juve.L'estate scorsa è quella che ha cambiato tutto per entrambi. Il francese ha iniziato il lungo calvario a livello fisico mentre Fagioli restando alla Juve è riuscito poi a sfruttare le chance avute guadagnandosi una maglia da titolare.Inizia la stagione della conferma per il classe 2001, la più importante e forse la più difficile. Perché le aspettative si sono - per merito suo - alzate drasticamente. Non a caso, tra i tanti giovani di talento che la Juve ha, lui ormai non viene neanche più nominato, perché dopo l'ultima stagione alla Continassa tutti lo considerano ormai un giocatore "pronto" a 360 gradi.Nei tanti cambiamenti in casa Juve, qualche certezza c'è. Danilo, Locatelli, ovviamente Rabiot e...che rappresenta tutto ciò da cui vuole ripartire la Juve. Gioventù, italianità e senso di appartenenza. Ha rinnovato Rabiot, si aspetta con fiducia il vero ritorno di Pogba e rimane in piedi il grande obiettivo, Milinkovic Savic. Ecco, Fagioli come è giusto che sia alla Juve, non ha il posto assicurato, ma si è guadagnato di partire in prima fila. Intanto, è già a Torino per confermare la "pole position".