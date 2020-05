Finalmente è tornatoIl difensore bianconero era rientrato in Olanda alcune settimane fa e quando è rientrato a Torino è rimasto in isolamento al J Hotel per 14 giorni. Oggi esami e test medici alla Continassa e al termine dell'allenamento ha postato su Instagram tutta la sua felicità per il rientro: "Finalmente sono tornato", ha scritto in inglese ed in italiano il difensore della Juve, che oggi è tornato al lavoro.