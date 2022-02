3









"Vincere è straordinario, deve diventare un'abitudine. La normalità è vincere più partite per raggiungere gli obiettivi". Parlava così Massimiliano Allegri prima della sfida di domenica sera contro l'Atalanta. A Bergamo quella "consuetudine" non si è ripetuta, ma ciò non ha impedito alla Juve di conquistare un altro punto - preziosissimo in uno scontro diretto per la corsa Champions - e di aggiungere un altro "tassello" al lungo filotto di 12 risultati utili consecutivi. In Serie A, infatti, i bianconeri non perdono dal 27 novembre 2021, quando ad avere la meglio all'Allianz Stadium fu proprio la Dea. Da allora, tralasciando il mezzo scivolone contro il Venezia, l'aria è decisamente cambiata.

In circa tre mesi la vittoria è diventata - o meglio, è tornata - un'abitudine per la Juve, che poco alla volta sembra aver fatto suo un concetto tanto semplice quanto fondamentale: per raggiungere gli obiettivi, a breve e a lungo termine, "basta" vincere. Nessun passo falso è ammesso, nessuna indecisione di sorta. Tanto più se si è alla Juve. Tanto più in un momento decisivo della stagione. Anche in questo senso, il derby di venerdì contro il Torino sarà un importante banco di prova.