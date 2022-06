Il mercato in entrata tiene con il fiato sospeso, ma anche quello in uscita non scherza... Sono diverse le matasse da sbrogliare in casa Juve, dove il problema più urgente da gestire è quello che riguarda Arthur: come riportato da Il Corriere dello Sport, il brasiliano è il primo nella lista dei cedibili, a sua volta vorrebbe cambiare aria, ma a complicare il tutto ci sono i costi imposti dal maxi-scambio con Miralem Pjanic e il suo super ingaggio, che riduce notevolmente le opportunità sul mercato. Da mesi su di lui si registra l'interesse dell'Arsenal, anche il Monaco ha mosso qualche passo: i bianconeri non escludono l'ipotesi di un prestito oneroso e nemmeno quella di eventuali scambi con profili graditi. Quello di Arthur, comunque, non è l'unico fronte caldo. In uscita c'è anche Moise Kean, in questo caso si lavora per trovare un terzo club interessato che possa offrire una via di fuga dall'Everton, che non fa sconti sul riscatto nè apre a cambi di formula. E poi Luca Pellegrini, che vuole andare via, diversamente da Alex Sandro che punta a restare a Torino fino alla scadenza di contratto, mentre la Juve si accontenterebbe di poco per liberarsi del suo ingaggio da oltre 6 milioni di euro netti. Per quanto riguarda Adrien Rabiot, può partire per 15-20 milioni, altrimenti sarebbe un titolare con Massimiliano Allegri, mentre per Weston McKennie solo una maxi offerta farebbe vacillare la Signora. Infine, potrebbe rivelarsi un'enorme matassa da sbrogliare Aaron Ramsey, di rientro dal prestito ai Rangers: il gallese è senza dubbio fuori progetto, la risoluzione del contratto resta l'ipotesi più accreditata.