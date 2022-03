La Champions League è stata archiviata (nel peggiore dei modi), il momento è arrivato: dopo indecisioni, rinvii e dietrofront vari, ora è davvero tempo di concentrarsi sui rinnovi in casa Juve, dove la lista dei giocatori in scadenza al 30 giugno 2022 è più lunga che mai. Non solo Paulo Dybala, sono altri quattro i bianconeri che a brevissimo, approfittando della sosta per le Nazionali, saranno chiamati a sedersi al tavolo con Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini per mettere nero su bianco una volta per tutte il loro futuro, scegliendo se continuare o no il loro matrimonio con la Signora. Consapevoli che un "sì" implicherebbe un ingaggio al ribasso, per tutti.

Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, se lunedì è il giorno della Joya mercoledì dovrebbe essere quello di Mattia De Sciglio: per il "pupillo" di Massimiliano Allegri è pronto un biennale con opzione per il terzo anno a circa 2 milioni a stagione. Potrebbe arrivare in ogni momento, invece, la firma di Juan Cuadrado, che ormai viene data per scontata: sul tavolo, per lui, lo stesso contratto offerto all'esterno ex Milan, ma a cifre leggermente più basse rispetto al suo attuale stipendio da 4 milioni. Spazio, poi, a Mattia Perin e Federico Bernardeschi: il primo sembra ormai orientato ad accettare un ruolo da gregario, mentre il secondo è ancora in una fase di riflessione e vuole valutare a fondo la proposta del club prima di decidere se è il caso di guardare verso altri lidi. Perchè "la voglia di restare c'è, ma le cose si fanno in due, come in un matrimonio".