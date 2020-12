senza dubbi il migliore. Ma non da oggi. Quella di ieri sera è l'ennesima ottima prova di uno dei portieri più sottovalutati della Serie A: Wojciech Szczesny. Il numero 1 della Juventus è sempre presente quando serve e se prende gol nella maggior parte è perché proprio non può farci nulla. Migliore in campo? Per quslcuno sì. La Gazzetta, infatti, lo elogia così:

"IL MIGLIORE: SZCZESNY 7.5.

Il polacco si dimostra un grande portiere in più di una occasione. Sul gol non può fare un granché, ma quando viene chiamato in missione non tradisce e si esalta".