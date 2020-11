Super Alvaro. Poco da dire, nulla da aggiungere. Se non la bellezza che sta generando negli occhi di tutti. Oltre ai numeri, chiaro: perché la Juve si sta aggrappando tanto a Ronaldo, ma parecchio pure allo spagnolo. Che finora ha portato a casa ben otto gol: tre in campionato con quello al Benevento, cinque invece in Champions League. Il tutto, in 11 partite. Scrive Tuttosport: "Verosimile che Morata giochi altre 30 partite, magari anche di più. La media gol attuale (0,73 gol a partita, ndr) proiettata su 30 partite darebbe come risultato 21,8 gol: più gli otto già segnati, ecco sfiorato il tetto dei 30. Quasi il doppio dei 15,5 realizzati in media a stagione da Morata a partire dalla sua prima annata juventina (2014-15), quella in cui si affermò a livello internazionale". Numeri mai visti, per Alvaro. E la Juve se lo gode.