Gli intermediari sono al lavoro per far fare il grande salto a Charlie Patino. Il talentino dell'Arsenal che sta crescendo in Championship con lo Swansea, è stato proposto più volte anche alla Juve, che per ora prende tempo, riferisce calciomercato.com. Il classe 2003, di ruolo centrocampista, ha segnato tre gol in stagione e fornito 4 assist. Altro 1 e 82, mancino, con un grande futuro davanti.