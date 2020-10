Il mercato? Lo fa Andrea. O meglio: l'ha fatto, Andrea Agnelli. Il presidente stavolta ha imposto la sua visione, stando a quanto racconta Tuttosport: sin dal suo insediamento, ha voluto un approccio aziendale, "creare ben specifiche aree di lavoro e conferire a ciascuna figura apicale la responsabilità del proprio operato".E' stato scritto e raccontato in più salse - la migliore qui - dell'abbassamento dell'età media. In pochi ricorderanno che il diktat è arrivato nella notte rossa del destino di Sarri: quell'otto agosto 2020, subito dopo l'eliminazione dalla Champions League causa Lione. "Mi è capitato di sentire più volte che abbiamo una delle rose più vecchie d'Europa, quindi questo può essere un elemento di riflessione", il monito del numero uno bianconero. Paratici ha eseguito:Nella gallery dedicata, tutte le 'sostituzioni' studiate da Agnelli. Che non ci ha messo solo la faccia, ma anche le idee.