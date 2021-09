La Juventus ha trattato per mesi Gigio Donnarumma, stava per soddisfare le richieste di Mino Raiola e avrebbe provato a trovare una soluzione per vendere Wojciech Szczesny. Invece, come noto, il portiere della Nazionale è andato al Paris Saint-Germain e la Juve si è tenuta Szczesny, autore di errori decisivi in queste prime giornate di campionato. La Gazzetta dello Sport ha confermato che col Milan e con procuratore e giocatore era tutto deciso per il passaggio in bianconero, ma ad opporsi è stato mister Massimiliano Allegri, che grazie alla sua forte voce in capitolo sul mercato ha fatto valere le sue ragioni: