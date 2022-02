7











La Juventus esce dallo Stadium con 3 punti in più, dopo la vittoria per 2 a 0 contro l’Hellas Verona. Una vittoria che permette alla squadra di Allegri di volare al quarto posto, anche se momentaneamente, visto che l’Atalanta ha una partita in meno. In ogni caso, il momento della verità sarà la prossima settimana, con lo scontro diretto proprio contro la Dea.



La classifica di Serie A



Inter 53 (22)

Napoli 52 (24)

Milan 52 (24)

Juventus 45 (24)

Atalanta 43 (23)

Lazio 39 (24)

Roma 39 (24)

Fiorentina 36 (23)

Verona 33 (24)

Torino 32 (23)

Empoli 30 (24)

Sassuolo 29 (24)

Bologna 28 (23)

Udinese 27 (23)

Spezia 25 (23)

Sampdoria 23 (24)

Cagliari 20 (24)

Venezia 18 (23)

Genoa 14 (24)

Salernitana 10 (22)