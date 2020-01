Your browser does not support iframes.

Campione d'inverno, la Juventus. E a celebrarla sono sia Corriere dello Sport che Tuttosport. "Mezza Juve scapa via", scrive TS. Che analizza: "Bianconeri padroni nel primo tempo con i gol di Demiral (poi uscito per infortunio) e Ronaldo su rigore. La Roma perde Zaniolo (rottura del crociato), ma nella ripresa accorcia con il penalty di Perotti e fa paura ai campioni".



"Juve e Shock" è il titolo del Corriere dello Sport. "Scudetto d'inverno a Sarri, Zaniolo si rompe il crociato", scrive il quotidiano. Che aggiunge: "Una zampata di Demiral (anche lui fuori per infortunio) e il rigore di Ronaldo regalano alla Signora la vittoria (2-1) sulla Roma e il +2 sull'Inter. Maurizio: 'Dybala arrabbiato per la sostituzione? Non me ne può fregare di meno'".



