Continua la telenovela infinita tra la Juve e Bonucci, con quest'ultimo che ha inviato legalmente una nuova PEC per essere reintegrato in rosa. La società della Continassa però non ha alcuna intenzione di 'rivedere' le formule contrattuali, ma soprattutto di riaggregarlo al gruppo. Proprio per questo si continuano ad ascoltare le offerte provevienti da altri club. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Genoa e Lazio continuano a darsi battaglia per assicurarsi il suo cartellino e potrebbero nascere nuovi sviluppi nelle prossime ore.