Il Lione è terra fiorente di giovani talenti. Non solo Houssem Aouar su cui la Juventus ha messo gli occhi da molto tempo, ma anche Ryan Cherki, anche lui in orbita bianconera. Stando a quanto riporta l’Equipe, sul giovanissimo classe 2003 c’è anche il pressing del Real Madrid. Come sostengono in Francia, le prime partite con l’OL hanno catturato l’attenzione delle Merengues, in particolare di Zidane e Florentino Perez, rimasti stregati dal giocatore. Nonostante l’illustre interesse, il ragazzo sarebbe però orientato a prolungare il contratto con il Lione, che ad agosto affronterà la Juve nel ritorno degli ottavi di Champions League.