In estate è stato uno dei nomi caldeggiati per rinforzare la categoria terzini, almeno nelle idee. Hector Bellerin rimane un giocatore gradito dall’ambiente bianconero, che al contempo deve registrare l’illustre concorrenza per lo spagnolo. Infatti, come riporta il Sun, sul 25enne esterno destro dell’Arsenal c’è anche il Paris Saint-Germain. Se la Juventus vorrà spingersi più in là del semplice apprezzamento, dovrà fronteggiare i parigini.