All’estero la principale estimatrice di Memphis Depay è il Barcellona, che in estate aveva seriamente provato a chiudere per l’attaccante del Lione, salvo poi rimandare il colpo. Anche qua in Italia, però, l’olandese riscuote un certo gradimento, in particolare da parte di due club. Stando a quanto riporta Tuttosport, infatti, non sarebbe soltanto il Milan l’unica squadra interessata a Depay, ma c'è anche la Juventus, che starebbe valutando il possibile affare a parametro zero, essendo lui in scadenza di contratto a giugno 2021 col Lione.