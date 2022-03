La Juventus sembra essere in pole position per accaparrarsi in estate a zero il difensore del Chelsea Antonio Rudiger, in scadenza con i Blues. Stando a quanto riporta Bild in corsa per il difensore ci sarebbero Manchester United, Real Madrid, Paris Saint Germain e Juventus. Tutti sanno seguendo la situazione di Rudiger e sarebbero pronti ad offrire a breve un contratto.