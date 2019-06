Kalidou Koulibaly è il vero sogno “proibito” della Juventus, che lo giudica da tempo il profilo ideale per rinforzare la propria retroguardia. I bianconeri osservano con attenzione il centrale senegalese, ma trattare con il Napoli è una vera e propria impresa. Intanto, sul giocatore si è mosso anche il Paris Saint-Germain: secondo Téléfoot, tuttavia, i 100 milioni di euro chiesti da De Laurentiis hanno gelato il club campione di Francia. Anche il PSG considera Koulibaly un top assoluto, ma non investirà una simile cifra per portarlo al Parco dei Principi.