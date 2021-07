Cristiano Ronaldo e la Juventus, un matrimonio che potrebbe davvero durare fino alla fine del contratto in scadenza l'anno prossimo. Questo perché la dirigenza bianconera ha detto cose ben precise su di lui e sulla sua centralità ancora nel progetto Juve. E di circostanza o meno che fossero le dichiarazioni di Cherubini, c'è il fatto oggettivo, ricorda Calciomercato.com, che al momento solo il Paris Saint-Germain sembra in grado di comprare CR7, ma ancora non ci sono movimenti in tal senso.

E dunque, bisogna fare i conti con lo scenario del fuoriclasse portoghese ancora in bianconero, col suo carico di gol ma anche coi suoi 31 milioni d'ingaggio. E il "poco dialogo" con l'ambiente denunciato oggi da David Trezeguet. Un dialogo, e una collocazione tattica armonica coi vari Dybala, Chiesa, Kulusevski e Morata, in cui dovrà essere maestro Massimiliano Allegri, che in caso di permanenza di Ronaldo dovrà mettere sul piatto tutte le sue abilità di gestore ed equilibratore sia tattico che a livello di gestione personale dei grandi campioni. Le stesse messe sul piatto da Zinedine Zidane al Real Madrid, forse davvero la miglior gestione di CR7 mai vista. Una sfida per tutti, per tornare ai livelli che competono alla Juve.