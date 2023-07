L'obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati, evitando il rischio che il mercato spazzi via le prime scelte, un po' come successo a centrocampo con Sergej Milinkovic-Savic. In sostanza, in casaè ufficialmente aperto il casting per il possibile sostituto di Dusan, per cui però - almeno per il momento - nessuno ha ancora presentato un'offerta concreta. Tanti i nomi sul tavolo, come scrivono i colleghi di Calciomercato.com.- Restando in Italia piace innanzitutto Rasmusdell'Atalanta, ma piace anche di più Jonathan, l'asso del Lille ambito anche dal Napoli e da diversi altri club in Europa, valutato almeno 40 milioni di euro. Si sonda quindi il terreno anche per altri profili, per quanto la richiesta economica rischi di essere più o meno la stessa: vedi Folarindell'Arsenal e Noahdel Salisburgo, ma anche quel Gianlucache non passa mai di moda e che già tempo fa era stato indicato come possibile erede del serbo classe 2000. L'elenco, insomma, è pronto. Se e quando arriveranno soldi dalla cessione di Vlahovic, poi, Cristianodeciderà dove andare a sferrare l'assalto decisivo.