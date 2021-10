La Juventus nel mercato di centrocampo sta monitorando diversi profili che potrebbero essere presi come arricchimento di un reparto in crisi tecnica. Come sappiamo, il nome in cima alla lista del direttore sportivo Cherubini è quello di Aurelien Tchouameni, del Monaco.Da Tuttosport arrivano tre ipotesi alternative: due giocatori di Bundesliga in procinto di lasciare a parametro zero i rispettivi club, come l'espertodel Borussia Dortmund e il più giovanedel Borussia Moenchengladbach (grande obiettivo della Roma). E poi rimane un terzo nome "da sogno". No, non Paul Pogba che ad oggi (ma tutto può cambiare rapidamente) sembra non troppo realistico. Bensì il nuovo Pogba del calcio europeo:, classe 2002 dell'Ajax, uno dei gioielli più ambiti del continente.