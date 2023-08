Manuel Locatelli è un titolare indiscusso di questa Juve, a maggior ragione dopo la cessione di Nicolò Rovella alla Lazio. In caso si assenza del centrocampista, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere Nicolussi Caviglia a ricoprire quel ruolo. Quest'ultimo comunque rimane sul mercato e può trasferirsi in prestito, con la Salernitana sempre in pole.