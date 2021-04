Guardare avanti, guardare ai migliori talenti sulla piazza, stare sempre all'erta per non lasciarsi sfuggire il colpo per il futuro da strappare alla concorrenza. Possibilmente senza svenarsi. Queste sono regole preziose per riuscire a costruire un progetto vincente con un budget alto ma non stratosferico. Quello che servirebbe alla Juventus attuale, in sostanza. E tra i giocatori che rispondono a un profilo del genere c'è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia.

Non fatevi spaventare dal nome. Semmai è stato il centravanti bianconero Alvaro Morata, insieme a tutta la nazionale spagnola, a spaventarsi domenica scorsa quando il 20enne Kvaratskhelia ha messo dentro il pallone dell'1-0 per la Georgia. Un gol che la Spagna si è dovuta affannare fino all'ultimo minuto per ribaltare, e che il nuovo talento del calcio georgiano ha bissato nella successiva gara di qualificazioni mondiali contro la Grecia (risultato finale 1-1). Due reti consecutive che fanno tre, con quella realizzata in Nations League a ottobre contro la Macedonia. E oltre ai gol qua e là, vagonate di dribbling e palle illuminanti, per un'ala sinistra che gioca con entrambi i piedi e sta iniziando a far parlare di sé in Europa.

Talmente fa parlare di sé che i media georgiani hanno iniziato ad accostarlo ad alcuni tra i club più blasonati del continente. I nomi che si stanno rincorrendo sono quelli di Bayern Monaco e Milan, con la benedizione (secondo Sportmediaset) di Kakhaber Kaladze, ex difensore rossonero e attuale sindaco di Tbilisi, capitale della Georgia. Ma secondo le ultime indiscrezioni che filtrano dal Caucaso, il suo procuratore sarà prossimamente in Italia per parlare non solo col Milan, ma anche con la Juventus.

Ma dove gioca Kvaratskhelia attualmente? Allevato dalla Dinamo Tbilisi, appena maggiorenne è uscito dalla madrepatria per approdare prima alla Lokomotiv Mosca, e poi al Rubin Kazan, per il quale è attualmente tesserato. Per portarlo in Europa si dovrà scucire una cifra superiore ai 20 milioni di euro.