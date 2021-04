La Juventus sta meditando il da farsi con Paulo Dybala, dato che la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 non va avanti. Anzi, è arenata sulla distanza di circa 5 milioni tra domanda e offerta. Il club bianconero sta dunque meditando di cedere la Joya quest'estate, o usarlo come pedina di scambio per qualche operazione interessante in entrata. E se Dybala venisse utilizzato per acquistare un giocatore che è già nell'organico a disposizione di Pirlo? Secondo Tuttosport l'Atletico Madrid vuol chiedere alla Juve di avere Dybala in cambio della cessione a titolo definitivo di Morata (che al momento è alla Juve in prestito).