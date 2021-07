Paulo Dybala sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza l'anno prossimo con la Juventus. O per meglio dire, il suo procuratore Jorge Antun è arrivato in Italia e sta osservando il periodo obbligatorio di quarantena in attesa di potersi sedere al tavolo delle trattative con la dirigenza bianconera. La distanza tra le parti è ben nota: 10 milioni bonus compresi l'offerta della Juve, 10 milioni + bonus la richiesta della Joya e del suo agente.