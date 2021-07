Dopo le prime uscite di Weston McKennie con la Juventus di Pirlo lo scorso settembre, accennavamo a un paragone con Arturo Vidal: l'americano ci sembrava proprio quel tipo di centrocampista, che mescola quantità, qualità e con l'inserimento in zona gol nel dna. Proprio il prototipo di quel "trequartista atipico", ruolo che Allegri fu abilissimo a cucire su misura per Vidal.

Oggi, la Gazzetta dello Sport offre un'analisi tattica sui possibili impieghi di McKennie da parte del "cavallo di ritorno" Max, che sembra andare proprio in questa stessa direzione: "McKennie ha le caratteristiche per muoversi in più posizioni sullo scacchiere sempre mobile di Allegri. Usato all’occorrenza anche da esterno nel 4-4-2 di Pirlo, l’americano potrebbe trovarsi non meno a suo agio sulla trequarti del 4-2-3-1 a cui la Juve sembra aperta. Ma soprattutto il suo profilo, con adeguato lavoro tattico allegriano a supporto, sembra quello classico del trequartista di rottura, capace di portare più fisicità, incursione e che rifinitura vera e propria, intuizione più volte vincente delle squadre di Max, da Boateng al Milan a Vidal in bianconero, replicando poi anche con figure di caratura anche fisica diversa ma stessa funzione in quella posizione, da Bernardeschi a Pereyra. Che poi il rombo di centrocampo, o qualsiasi soluzione analoga, sia la formula giusta per una squadra che ha in organico Chiesa e Kulusevski è un punto altrettanto legittimo. Il laboratorio Allegri è aperto."

Linea condivisa da Calciomercato.com: "il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri casca a fagiuolo nell'ottica di valorizzare e provare a rilanciare l'incursore classe '98, giocatore che nel tipo di calcio proposto sin qui dall'allenatore livornese si incastrerenne alla perfezione. Molto più di Bentancur, Arthur, Rabiot o Ramsey, McKennie possiede l'anarchia necessaria per rappresentare la scheggia impazzita capace di sfruttare i propri tempi di inserimento per aumentare la pericolosità offensiva della Juventus. Il tempo delle decisioni non è ancora arrivato, ma per lo statunitense possono aprirsi nuove prospettive.".