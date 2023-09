Filip Kostic rimane in bilico, nonostante ormai sia sempre meno il tempo per una sua cessione. Se alla fine l'esterno della Juve rimanesse a Torino, Allegri potrebbe utilizzarlo in un ruolo diverso rispetto a quello in cui l'ha schierato nella passata stagione. Vale a dire in un possibile 3-4-3, con Kostic esterno offensivo insieme a Chiesa. Certo, ci dovrebbe essere un cambiamento tattico rispetto all'attuale 3-5-2, in cui per ora, Cambiaso ed Iling Junior sono avanti nelle gerarchie sulla sinistra.