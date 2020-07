Dopo il pareggio di ieri tra Atalanta e Milan i bergamaschi hanno accorciato le distanze dalla vetta, portandosi a -5 dalla Juve: come conseguenza i bianconeri, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, non potranno essere campioni prima di scendere in campo domenica sera contro la Sampdoria. La squadra di Sarri vincerà il nono titolo di fila in ogni caso battendo la Samp, oppure anche con un pareggio qualora l’Inter non vinca stasera contro il Genoa e domani la Lazio non batta il Verona.