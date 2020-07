3







di Andrea Sereni

Hai vinto Maurizio, alla fine ci sei riuscito. Non da comandante forse, ma da abile gestore di risorse umane e tecniche. Il primo, agognato, trionfo in Italia, uno scudetto, proprio quello sfuggito due anni fa. Puoi esultare, lo hai meritato.



Sì, è vero, non c’è stata una vera antagonista. Forse ci si avvicina la Lazio, crollata nell’ultimo mese e mezzo. Non l’Inter di Conte, scioltasi come neve al sole anche prime della pausa per il coronavirus. Ma la vittoria è comunque vittoria, lo scudetto resta scudetto.



C’è ancora qualcuno che pensa che prendere il posto di Allegri, uno capace di vincere cinque campionati consecutivi, fosse facile. Non lo era, affatto. A Sarri si chiedeva una rivoluzione, totale. Non è arrivata. Molte cose sono cambiate, da Dybala all’impostazione tattica della squadra, ma non abbastanza. Non ancora, per rendere unica una Juve che ricorda ancora quella dello scorso anno.



Sarri si è snaturato, è stato bravo a modellare le sue idee al materiale che aveva a disposizione. Una rosa lontana dai suoi sogni, divenuta comunque funzionale, resa equilibrata, inquadrata in vizi e virtù. Infine vincente. Nonostante alcuni giocatori, vedasi alla voce Khedira, Matuidi e non solo, arrivati a fine corsa.



Alcune critiche, puntuali, sono già arrivate. Ma intanto il primo vero obiettivo è stato centrato. Tornerà la Champions, e con essa verdetti e giudizi potranno essere più completi. Ma bisognerà sempre ricordarsi che è il primo anno. Siamo all’inizio di un percorso, nuovo, difficile, ma potenzialmente bellissimo.



Non c’è ancora il Sarrismo, quello puro. C’è Sarri, allenatore vincente, in Italia. Grazie, allora, Maurizio. Il meglio deve ancora venire.