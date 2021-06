Juventus e mondo del calcio in lutto. È scomparso all'età di 86 anni Luis del Sol Cascajares. L'ex calciatore iberico fu uno dei protagonisti degli anni 60 della Vecchia Signora, avendo indossato la maglia della Juve dal 1962 al 1970. Al termine dell'esperienza a Torino, si trasferì nella Roma per due stagioni, prima di tornare a giocare in Spagna. Con la Juventus vinse uno Scudetto e una Coppa Italia. Nel 1964 vinse l'Europeo con la Spagna.



IL COMUNICATO JUVE - "La Juventus ricorda con commozione un grande campione che ci ha lasciato proprio oggi, Luis Del Sol. Aveva 86 anni. "Nato ad Arcos de Jalon il 6 aprile 1935, Luis Del Sol gioca 294 partite nella Juventus, segna 29 gol, vince una Coppa Italia e uno scudetto. Gli 8 anni alla Juventus – dal 1962 al 1970 - sono stati dominati dalla sua personalità. Un trascinatore senza eguali, che ha rappresentato anche un punto di riferimento per quei giovani cresciuti con lui – come Francesco Morini e Giuseppe Furino - che nel decennio successivo hanno rappresentato la spina dorsale di una grande Juve proprio basandosi sull'esempio del centrocampista iberico".