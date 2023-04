Una visita importante, quella dell’Amministratore Delegato di, al nuovo Hub Educativo del quartiere Vallette, a Torino, a fianco della CEO di Save the Children, Daniela Fatarella.Importante perché conferma una collaborazione fondamentale con Save the Children, iniziata nel 2019 e animata da un comune sogno ambizioso: investire sulle nuove generazioni intervenendo nei contesti e situazioni esposti a maggiore fragilità sociale.Juventus fa un passo avanti, proseguendo il suo impegno a favore dell’inclusione e dell’integrazione, rinnovando per un ulteriore triennio la collaborazione con Save the Children a favore del territorio e del nuovo Hub Educativo, i cui spazi ora raggiungono i 100mq garantendo così sinergia tra le attività del Punto Luce – rivolta a la fascia 6-18 anni – e Spazio Mamme – rivolto alla fascia 0-6.Dall’apertura, si registrano circa 350 partecipanti tra i 6-18 anni che frequentano il centro e partecipano alle diverse offerte educative, sportive e di accompagnamento allo studio.Per la fascia dei minori 0-6, il numero dei partecipanti è superiore ai 300; 190 le madri aderenti alle attività dello Spazio Mamme, cha sviluppato inoltre un ottimo servizio di consulenza legale, amministrativo, educativo e sociale rivolto alle famiglie.La sfida per i prossimi anni sarà continuare a lavorare insieme per le nuove generazioni, dando loro la possibilità di immaginare e aspirare ad un futuro diverso offrendo opportunità educative gratuite e sostegno qualificato ai nuclei familiari.