Chi è che decide quando e come fermare le favole? Non è sempre il bacio, il risveglio della principessa, il vissero felici e contenti (più o meno) tutti a decretare la fine di una storia bella, emozionante, non di certo lunga. C'è chi lo pensa , e aggiunge auguri per una pronta cessione. Con lo stesso rispetto,. Cederlo farebbe spezzare l'incantesimo a metà trama: in tanti hanno voglia di capire cosa ci sia in serbo, cosa il destino stia segretamente progettando.Chiaro che negli ultimi giorni la parola Psg abbia risuonato con un po' d'insistenza. Del resto, anche la Juve l'aveva presa 'larghissima' con Cristiano, e il rapporto tra bianconeri e parigini è decisamente positivo. La sensazione ovviamente è che sarà Ronaldo a decidere il suo futuro. E che la decisione dipenderà prevalentemente da come andrà questa stagione. C'è allora il rischio che il rapporto finisca prima del tempo? No, al momento non filtra, né sembra in programma una ridiscussione dei termini del contratto. Resiste tuttavia un dubbio: senza Champions, a cos'è servito CR7?Tralasciando il discorso social, mettendo un attimo da parte il cambio di passo in termini di fatturato, Cristiano alla Juve non vale minimamente una lista di pro e contro. E' stato l'anima del gruppo in momenti particolari e particolarmente duri. Cederlo in estate potrebbe avere un senso, ma quel senso non sarà mai grande quanto il vuoto che provocherebbe. Una storia a metà, un paio d'anni con troppe storie e mille impedimenti. Dall'infortunio al blocco emergenziale, che vale da safety car e azzeratore di distanze. E' successo di tutto, e tutto ancora può succedere. Anche che Ronaldo vada via. Però, ecco, che senso avrebbe in quel caso?