La Juventus e Cristiano Ronaldo non hanno dubbi: il futuro è insieme. L'attaccante portoghese vuole restare alla Juventus fino al termine del suo contratto nel 2022 e i bianconeri non hanno cambiato i loro piani. Anzi, la società bianconera vuole ampliare la portata dell'attacco portando a Torino un nuovo numero 9 tra Icardi, Werner, Kane e Gabriel Jesus. Anche in caso di vittoria della Champions League in questa stagione, scrive Tuttosport, il campione portoghese resterebbe in bianconero fino alla fine del suo accordo.