La Juventus e Cristiano Ronaldo hanno separato le proprie strade a fine agosto, proprio nelle battute conclusive del mercato. Il fuoriclasse portoghese è tornato al Manchester United e subito ci si è divisi tra chi pensava fosse un vantaggio per la Juve, e chi invece prevedeva duri rimpianti per i colori bianconeri. Questa settimana ne ha avute davvero per tutti, nel senso che sia la Juve che Ronaldo sono andati incontro a pesanti sconfitte: