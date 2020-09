È da tempo che circolano voci su un possibile ritorno in Italia di Roberto Pereyra, ex giocatore della Juventus. Il Genoa si è interessato, pure l’Udinese che lo lanciò nel calcio che conta, ma non solo: come riporta Il Messaggero, il fantasista argentino sarebbe stato proposto anche alla Roma. El Tucumano, attualmente in forza al neoretrocesso Watford, ha una valutazione che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Sul giocatore – si legge – c’è anche il Torino.