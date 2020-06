Tra Juve e Roma continuano i contatti per provare a mettere in piedi uno scambio: Cristante-Mandragora? Sì, ma non solo. Perché secondo quanto riporta Calciomercato.com, tra le ipotesi c'è quella che poterebbe il difensore oggi in prestito al Genoain giallorosso, ea Torino. I bianconeri potrebbero fare a meno dell'argentino visto che al centro della difesa c'è già abbondanza di giocatori (cinque), l'esterno turco piace molto a Maurizio Sarri.