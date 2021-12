Record in Serie A per Moise Kean, dopo il gol che ha sbloccato il risultato contro il Cagliari. Lo riporta Opta:"3 - Moise #Kean è il più giovane attaccante con almeno 3 gol segnati in questa Serie A: è andato a segno in tre delle sei gare giocate da titolare in questo campionato. Confidenza.".