Laè la formazione italiana che in questo campionato ha segnato più gol (21 in totale) con giocatori nati a partire dal 2000: si tratta di Dusan(10), Moise(6), Nicolò(3), Matias(1) e Samuel(1). L'ultimo a togliersi la soddisfazione personale è stato ieri sera il numero 44, proprio contro la sua ex squadra.