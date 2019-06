Il Real Madrid sta spingendo per chiudere l'affare Nicolò Zaniolo, reduce da una stagione da grande protagonista alla Roma, che lo ha messo in mostra sui grandi palcoscenici, soprattutto in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Il Tempo, i giallorossi stanno respingendo gli assalti del Real Madrid per il talento classe '99. C'è anche la Juventus, però, che lavora per Zaniolo, soprattutto con i recenti incontri tra Fabio Paratici e il suo agente.